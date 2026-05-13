Hit Aktie

Hit für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002

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13.05.2026 17:12:00

Why 3.8% inflation actually feels like an 8% hit to your retirement savings

Official CPI masks double-digit spikes in healthcare, insurance and energy. Meanwhile, your outdated strategy quietly drains your portfolio.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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