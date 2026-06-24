CHANGE Aktie
WKN DE: A2DF53 / ISIN: JP3507750002
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24.06.2026 21:15:18
Why a $1.97 Million Insider Sale May Not Change the Pampa Energía Story
Vice President Damian Miguel Mindlin reported the sale of 555,000 shares of Pampa Energía S.A. (NYSE:PAM) common stock on June 3, 2026, for a transaction value of ~$1.97 million, according to the SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 reported price ($3.55).* 1-year performance calculated using June 3rd, 2026 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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