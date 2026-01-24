|
Why a $17.2 Million Bet on Small Caps Signals Risk Appetite in 2026
On January 22, Systelligence disclosed a new position in the Vanguard Russell 2000 Growth ETF (NASDAQ:VTWG), acquiring 72,824 shares worth an estimated $17.19 million.According to a Securities and Exchange Commission (SEC) filing dated January 22, Systelligence reported a new position in the Vanguard Russell 2000 Growth ETF (NASDAQ:VTWG) by acquiring 72,824 shares worth $17.19 million at quarter-end.This was a new position for Systelligence, LLC and represented 3.27% of its reportable U.S. equity assets under management at quarter-end.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
