Why a $183 Million Bet on FTI Consulting Signals Upside Potential Amid a 16% One-Year Drop
On February 13, 2026, Black Creek Investment Management Inc. disclosed it bought 402,008 shares of FTI Consulting (NYSE:FCN), an estimated $66.27 million trade based on quarterly average pricing.According to a Securities and Exchange Commission (SEC) filing dated February 13, 2026, Black Creek Investment Management Inc. increased its position in FTI Consulting by 402,008 shares during the fourth quarter. The estimated transaction value was $66.27 million, calculated using average unadjusted closing prices for the period. The fund’s quarter-end value in the stock rose by $74.83 million, reflecting both trading activity and market price changes.FTI Consulting is a leading global provider of business advisory services, with a strong presence across multiple industries. The company leverages deep sector expertise and multidisciplinary teams to address complex business challenges, driving value for clients through transformation, risk mitigation, and dispute resolution. Its diversified service portfolio and global reach underpin its competitive position in the consulting services sector.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
