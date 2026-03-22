Avantor Aktie
WKN DE: A2PJN6 / ISIN: US05352A1007
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22.03.2026 17:00:42
Why a $3.5 Million Bet Targets Avantor Amid a 54% Stock Drop
On February 17, 2026, Circumference Group disclosed a new position in Avantor (NYSE:AVTR), acquiring 305,000 shares worth $3.50 million in the fourth quarter.According to a SEC filing dated February 17, 2026, Circumference Group reported establishing a new position in Avantor by acquiring 305,000 shares. The shares were worth $3.5 million at quarter’s end.Avantor, Inc. is a leading global provider of mission-critical products and services for the life sciences and advanced technology industries. The company leverages a broad product portfolio and specialized services to support research, production, and development needs across multiple geographies. Avantor's scale, operational expertise, and focus on high-growth end markets underpin its competitive positioning in the healthcare and scientific supply chain.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Avantor Inc Registered Shs
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28.10.25
|Ausblick: Avantor legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
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14.10.25
|Erste Schätzungen: Avantor gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
Analysen zu Avantor Inc Registered Shs
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