Avantor Aktie

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WKN DE: A2PJN6 / ISIN: US05352A1007

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22.03.2026 17:00:42

Why a $3.5 Million Bet Targets Avantor Amid a 54% Stock Drop

On February 17, 2026, Circumference Group disclosed a new position in Avantor (NYSE:AVTR), acquiring 305,000 shares worth $3.50 million in the fourth quarter.According to a SEC filing dated February 17, 2026, Circumference Group reported establishing a new position in Avantor by acquiring 305,000 shares. The shares were worth $3.5 million at quarter’s end.Avantor, Inc. is a leading global provider of mission-critical products and services for the life sciences and advanced technology industries. The company leverages a broad product portfolio and specialized services to support research, production, and development needs across multiple geographies. Avantor's scale, operational expertise, and focus on high-growth end markets underpin its competitive positioning in the healthcare and scientific supply chain.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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