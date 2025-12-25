Louisiana-Pacific Aktie
WKN: 861032 / ISIN: US5463471053
25.12.2025 21:50:24
Why a $3.6 Million Bet on Louisiana-Pacific Looks Timed for a Housing Reset
New York City-based Elwood Capital Partners initiated a new position in Louisiana-Pacific Corporation (NYSE:LPX), adding 40,000 shares worth approximately $3.55 million, according to a November 13 SEC filing.According to a Securities and Exchange Commission (SEC) filing dated November 13, Elwood Capital Partners LP disclosed a new stake in Louisiana-Pacific Corporation (NYSE:LPX), acquiring 40,000 shares with a market value of $3.55 million as of the September quarter-end. This move brought the fund’s total reportable U.S. equity positions to 19, with AUM of $163.77 million.This new position represents 2.17% of the fund’s 13F AUM as of September 30.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
