Bruker Aktie
WKN: 813534 / ISIN: US1167941087
|
26.12.2025 17:41:17
Why a $30 Million Bruker Stock Trim Matters Amid an 18% Slide
Utah-based Grandeur Peak Global Advisors reduced its stake in Bruker Corporation (NASDAQ:BRKR) by 709,697 shares in the third quarter, contributing to a net position change of $29.54 million, according to a November 13 SEC filing.According to a Securities and Exchange Commission (SEC) filing dated November 13, Grandeur Peak Global Advisors sold 709,697 shares of Bruker Corporation (NASDAQ:BRKR) during the third quarter. The post-trade holding stands at 34,097 shares valued at $1.11 million as of September 30, compared to a prior quarter position that represented 3.69% of the fund's AUM.The Bruker sale brings the position to 0.15% of 13F AUM, placing it outside the fund's top five holdings.
Analysen zu Bruker Corpmehr Analysen
