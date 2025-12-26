Why a $30 Million Bruker Stock Trim Matters Amid an 18% Slide

Bruker Aktie

Utah-based Grandeur Peak Global Advisors reduced its stake in Bruker Corporation (NASDAQ:BRKR) by 709,697 shares in the third quarter, contributing to a net position change of $29.54 million, according to a November 13 SEC filing.According to a Securities and Exchange Commission (SEC) filing dated November 13, Grandeur Peak Global Advisors sold 709,697 shares of Bruker Corporation (NASDAQ:BRKR) during the third quarter. The post-trade holding stands at 34,097 shares valued at $1.11 million as of September 30, compared to a prior quarter position that represented 3.69% of the fund’s AUM.The Bruker sale brings the position to 0.15% of 13F AUM, placing it outside the fund’s top five holdings.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
