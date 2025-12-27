Confidence Aktie
WKN DE: A3EFHW / ISIN: JP3306470000
|
27.12.2025 20:03:31
Why a $34 Million Teva Stock Position Signals Confidence in a Long Repair Story
Prague-based Pale Fire Capital SE increased its stake in Teva (NYSE:TEVA) by 639,162 shares during the third quarter, adding approximately $16.53 million in value as disclosed in its November 13 SEC filing.Pale Fire Capital SE disclosed in a November 13 SEC filing that it increased its holding in Teva (NYSE:TEVA) by 639,162 shares during the third quarter. The post-transaction holding reached nearly 1.7 million shares valued at $34.13 million as of September 30.Teva now represents 3.74% of Pale Fire Capital SE’s 13F assets.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
