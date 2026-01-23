Keep Aktie
WKN DE: A3D1CX / ISIN: KYG5244R1083
|
23.01.2026 16:30:47
Why a 15% Dividend Wasn’t Enough to Keep This $3.3 Million Position
GraniteShares Advisors LLC fully exited its position in Trinity Capital (NASDAQ:TRIN), selling 212,465 shares worth an estimated $3.29 million in the fourth quarter.According to a SEC filing dated January 20, GraniteShares Advisors sold 212,465 shares of Trinity Capital (NASDAQ:TRIN) during the fourth quarter. The fund reported a quarter-end position value decrease of $3.29 million, bringing its stake in Trinity Capital to zero.
