Tower Semiconductor LtdShs Aktie
WKN: 893169 / ISIN: IL0010823792
|
29.01.2026 14:58:48
Why a 191% Stock Surge Didn’t Stop This Fund From Buying $5 Million of Tower Semiconductor
On January 28, Rockingstone Advisors disclosed a new position in Tower Semiconductor (NASDAQ:TSEM), acquiring 45,100 shares worth an estimated $5.30 million trade based on quarter-end pricing.According to a SEC filing dated January 28, Rockingstone Advisors established a new stake in Tower Semiconductor, purchasing 45,100 shares. The fund’s quarter-end position in Tower Semiconductor reflected a $5.30 million valuation shift, which includes both the newly acquired shares and changes in share price.The new position represents 2.41% of Rockingstone’s $219.49 million in reportable AUM as of December 31.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
