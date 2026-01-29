Tower Semiconductor LtdShs Aktie

Tower Semiconductor LtdShs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 893169 / ISIN: IL0010823792

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
29.01.2026 14:58:48

Why a 191% Stock Surge Didn’t Stop This Fund From Buying $5 Million of Tower Semiconductor

On January 28, Rockingstone Advisors disclosed a new position in Tower Semiconductor (NASDAQ:TSEM), acquiring 45,100 shares worth an estimated $5.30 million trade based on quarter-end pricing.According to a SEC filing dated January 28, Rockingstone Advisors established a new stake in Tower Semiconductor, purchasing 45,100 shares. The fund’s quarter-end position in Tower Semiconductor reflected a $5.30 million valuation shift, which includes both the newly acquired shares and changes in share price.The new position represents 2.41% of Rockingstone’s $219.49 million in reportable AUM as of December 31.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Tower Semiconductor LtdShs

mehr Nachrichten