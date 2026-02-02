SHIFT Aktie
WKN DE: A12D58 / ISIN: JP3355400007
|
02.02.2026 11:05:23
Why a 2.1% Portfolio Shift Targets a New ETF With 15% Long-Term Returns
On January 22, Washington-based Capital Planning LLC disclosed a new position in the Akre Focus ETF (NYSE:AKRE), acquiring 114,952 shares worth $7.45 million.According to a January 22 Securities and Exchange Commission (SEC) filing, Capital Planning initiated a new position in the Akre Focus ETF (NYSE:AKRE) by purchasing 114,952 shares. As a result, the quarter-end value of the position increased by $7.45 million, a figure that includes both share purchases and market price changes.The AKRE stake represents 2.1% of reportable 13F assets under management.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SHIFT Inc.
Analysen zu SHIFT Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|SHIFT Inc.
|3,94
|2,60%