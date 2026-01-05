Confidence Aktie
WKN DE: A3EFHW / ISIN: JP3306470000
|
05.01.2026 16:30:11
Why a 39% Portfolio Bet on CyberArk Signals Confidence in a $1.3 Billion ARR Engine
On Monday, London-based Samson Rock Capital disclosed a buy of 22,983 shares of CyberArk Software Ltd. (NASDAQ:CYBR), an estimated $11.06 million transaction based on quarterly average pricing.According to a SEC filing released Monday, Samson Rock Capital LLP increased its stake in CyberArk Software Ltd. (NASDAQ:CYBR) by 22,983 shares, bringing its total holdings to 52,983 shares. The estimated value of shares acquired during the quarter was $11.06 million, based on the average closing price for the period. The quarter-end value of the position increased by $9.14 million, including the effect of price changes.The CYBR position now represents 38.56% of 13F reportable AUM as of December 31.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Confidence Inc. Registered Shsmehr Nachrichten
Analysen zu Confidence Inc. Registered Shsmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Confidence Inc. Registered Shs
|1 609,00
|0,31%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen im Plus
Die Märkte in Fernost weisen am Dienstag grüne Vorzeichen aus.