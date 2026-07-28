Sea Aktie
WKN DE: A2H5LX / ISIN: US81141R1005
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28.07.2026 15:15:20
Why a 90-year-old treaty limits NATO in the Black Sea
A 90-year-old treaty still shapes the balance of power in the Black Sea. As Ukraine fights on against Russia, can NATO project power into waters it can't enter freely?Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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