NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
04.03.2026 17:25:00
Why a billionaire Tesla investor just bought 1 million Nvidia shares
Leo Koguan, one of Tesla’s biggest individual shareholders, is convinced AI is not a bubble: “It is only the beginning.”Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Tesla
|
13:46
|Tesla-Aktie vor neuem Schwung? Optimus-Roboter könnte 2026 für neue Rally sorgen (finanzen.at)
|
13:04
|IG Metall wirft Tesla Einflussnahme auf Betriebsratswahl vor (dpa-AFX)
|
06:00
|SpaceX: the final frontier of IPOs (Financial Times)
|
04.03.26
|Tesla: IG Metall verfehlt Mehrheit bei Betriebsratswahl in Grünheide (Spiegel Online)
|
04.03.26
|Tesla-Aktie im Blick: FSD-Abo kommt nach Europa (finanzen.at)
|
03.03.26
|Tesla-Aktie vor neuen Herausforderungen? Hohe Unfallrate von Robotaxis (finanzen.at)
|
03.03.26
|S&P 500-Wert Tesla-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Tesla von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu NVIDIA Corp.
|26.02.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|26.02.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|26.02.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|26.02.26
|NVIDIA Overweight
|Barclays Capital
|26.02.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|26.02.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|26.02.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|26.02.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|26.02.26
|NVIDIA Overweight
|Barclays Capital
|26.02.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|26.02.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|26.02.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|26.02.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|26.02.26
|NVIDIA Overweight
|Barclays Capital
|26.02.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.24
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
|21.11.24
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|NVIDIA Corp.
|156,70
|-0,39%
|Tesla
|346,70
|-0,32%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKrieg in Nahost: ATX im Plus -- DAX fällt zurück -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt notiert am Donnerstag höher. Der deutsche Leitindex gibt seine Gewinne im Handelsverlauf wieder ab. An den Börsen in Fernost dominierten die positiven Vorzeichen.