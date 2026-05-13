Anthropic Aktie
WKN DE: ANTHRO / ISIN: NETANTHRO000
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13.05.2026 18:23:00
Why a buzzy fund that advertised stakes in hot startups like Anthropic suddenly plunged
Shares of closed-end fund Destiny Tech100 have been whipsawed this week, reflecting the promise and peril of trying to access stocks before their IPOs.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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