Founder Aktie
WKN: 936949 / ISIN: BMG3654D1074
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02.07.2026 16:47:00
Why a founder at age 50 is twice as likely to find success as one at age 30
Older workers are fighting ageism by starting their own businesses — and they’re outperforming younger entrepreneursWeiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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