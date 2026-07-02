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02.07.2026 16:47:00

Why a founder at age 50 is twice as likely to find success as one at age 30

Older workers are fighting ageism by starting their own businesses — and they’re outperforming younger entrepreneursWeiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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