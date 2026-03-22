Cogent Aktie
WKN DE: A0DJ5B / ISIN: US19239Y1082
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22.03.2026 17:17:38
Why a Full Exit From Cogent Communications Amid a 74% Stock Drop Could Matter for Investors
On February 17, 2026, Ulysses Management disclosed in a Securities and Exchange Commission filing that it sold out its position in Cogent Communications (NASDAQ:CCOI).According to a Securities and Exchange Commission filing dated February 17, 2026, Ulysses Management completely sold its position in Cogent Communications, offloading 335,982 shares. The fund’s quarter-end valuation for this stake dropped by $12.88 million.Cogent Communications is a global provider of internet access and network services, operating a substantial fiber infrastructure and data center footprint. The company leverages its extensive on-net building connections and carrier relationships to deliver reliable, high-capacity solutions to enterprise and service provider customers. Its focus on recurring service revenue and broad geographic reach underpin its competitive positioning in the telecommunications sector.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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