Payoneer Aktie

Payoneer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CTHF / ISIN: US70451X1046

23.12.2025 21:09:34

Why a Fund Cut $4 Million of Payoneer Stock Despite Record Revenues

On November 14, Charlotte-based Tikvah Management disclosed a sale of 400,000 Payoneer Global Inc. (NASDAQ:PAYO) shares, reducing its position by approximately $3.77 million.An SEC filing, published on November 14, shows Tikvah Management sold 400,000 shares of Payoneer Global Inc. (NASDAQ:PAYO) during the third quarter. The estimated value of the sale, based on the quarterly average price, was approximately $2.68 million. After the transaction, Tikvah Management held 1.29 million shares valued at approximately $7.82 million as of the quarter’s end.The sale reduced Payoneer’s weighting to 2.3% of Tikvah Management’s reportable AUM.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
