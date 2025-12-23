Payoneer Aktie
WKN DE: A3CTHF / ISIN: US70451X1046
|
23.12.2025 21:09:34
Why a Fund Cut $4 Million of Payoneer Stock Despite Record Revenues
On November 14, Charlotte-based Tikvah Management disclosed a sale of 400,000 Payoneer Global Inc. (NASDAQ:PAYO) shares, reducing its position by approximately $3.77 million.An SEC filing, published on November 14, shows Tikvah Management sold 400,000 shares of Payoneer Global Inc. (NASDAQ:PAYO) during the third quarter. The estimated value of the sale, based on the quarterly average price, was approximately $2.68 million. After the transaction, Tikvah Management held 1.29 million shares valued at approximately $7.82 million as of the quarter’s end.The sale reduced Payoneer’s weighting to 2.3% of Tikvah Management’s reportable AUM.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Payoneer Inc Registered Shsmehr Nachrichten
|
04.11.25
|Ausblick: Payoneer präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
05.08.25
|Ausblick: Payoneer gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)