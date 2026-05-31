China Education LtdShs Aktie
WKN DE: 936151 / ISIN: BMG291591037
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31.05.2026 20:49:49
Why a Fund Dumped a $24 Million China Education Stock While Keeping a Big Position in TAL
Tiger Pacific Capital sold out its stake in New Oriental Education (NYSE:EDU), according to a May 15, 2026, SEC filing, with the estimated transaction value at about $24.48 million based on quarterly average pricing.According to an SEC filing dated May 15, 2026, Tiger Pacific Capital sold all 428,532 shares of New Oriental Education (NYSE:EDU) during the first quarter. The estimated transaction value was about $24.48 million, calculated using the average closing price for the period. The fund reported no remaining position in the company at quarter-end. The net position change, which includes price movement, was $23.58 million.New Oriental Education is a leading provider of private educational services in China, serving a broad student base through a network of schools, learning centers, and digital platforms. The company leverages its scale and diversified offerings to address a wide range of educational needs, from language acquisition to test preparation.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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