Grocery Outlet Aktie

Grocery Outlet für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PLX8 / ISIN: US39874R1014

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
28.12.2025 19:50:48

Why a Fund Just Added $18.5 Million to Grocery Outlet Despite a 40% One-Year Stock Slide

New York City-based Rivermont Capital Management disclosed a buy of Grocery Outlet (NASDAQ:GO) shares, increasing its position by nearly 1.1 million shares in an estimated $18.51 million position change, per a November 13 SEC filing.According to a filing with the Securities and Exchange Commission dated November 13, Rivermont Capital Management increased its holdings in Grocery Outlet (NASDAQ:GO) by nearly 1.1 million shares during the third quarter. The position's reported value rose to $21.67 million as of September 30, reflecting both new share purchases and changes in market price.Top holdings after the filing:  Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Grocery Outlet Holding Corp Registered Shsmehr Nachrichten

Keine Nachrichten verfügbar.

Analysen zu Grocery Outlet Holding Corp Registered Shsmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Grocery Outlet Holding Corp Registered Shs 10,27 0,10% Grocery Outlet Holding Corp Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14:49 Gold, Öl & Co. in KW 52: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
27.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 52
26.12.25 KW 52: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
26.12.25 KW 52: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
21.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 51: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Ruhe vor Weihnachten: ATX und DAX schlussendlich fester
Am Dienstag ging es am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt moderat aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen