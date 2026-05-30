Indivior Aktie
WKN DE: A12GT3 / ISIN: US45579E1055
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30.05.2026 20:57:39
Why a Fund Made a $143 Million Bet on Indivior With Shares Up a Staggering 200%
On May 15, 2026, Madison Avenue Partners disclosed a new position in Indivior (NASDAQ:INDV), acquiring 4,315,162 shares in the first quarter—an estimated $142.51 million trade based on quarterly average pricing.According to its SEC filing dated May 15, 2026, Madison Avenue Partners opened a new position in Indivior (NASDAQ:INDV) during the first quarter by acquiring 4,315,162 shares. The estimated value of the trade was $142.51 million, calculated using the mean unadjusted closing price over the quarter. At quarter’s end, the stake was valued at $131.53 million, reflecting both trading activity and price movements.Indivior is a specialty pharmaceutical company focused on addressing opioid dependence through proprietary buprenorphine-based therapies. The company leverages its expertise in addiction treatment and operates in the United States, Rest of World, and United Kingdom markets.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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