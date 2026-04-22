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23.04.2026 01:30:28
Why a Fund Made a $3.5 Million Bet on This Flat Chemicals Stock With Declining Revenue and Earnings
On April 22, 2026, 1492 Capital Management disclosed a new position in Cabot Corporation (NYSE:CBT), acquiring 48,057 shares in the first quarter. The estimated transaction value was $3.49 million based on quarterly average pricing.According to an SEC filing dated April 22, 2026, 1492 Capital Management initiated a new position in Cabot Corporation (NYSE:CBT) during the first quarter, buying 48,057 shares. The estimated value of this acquisition was $3.49 million, calculated using the mean unadjusted closing price for the quarter. The fund reported a quarter-end stake valued at $3.62 million, reflecting the combined effect of share purchases and price changes.Cabot Corporation is a global leader in specialty chemicals, leveraging advanced materials science to deliver performance solutions for a wide range of industries. The company’s scale and diversified product portfolio provide resilience and adaptability in dynamic end-markets. Its focus on innovation, technical expertise, and global reach supports a strong competitive position in the specialty chemicals sector.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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