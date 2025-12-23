CompoSecur a Aktie
ISIN: US20459V2043
|
23.12.2025 21:18:45
Why a Fund Trimmed a $41 Million CompoSecure Stake Amid a 47% Stock Run
Charlotte-based Tikvah Management cut its stake in CompoSecure (NYSE:CMPO) by 280,000 shares and saw its position value reduced by an estimated $9.31 million, according to a November 14 SEC filing.According to a Securities and Exchange Commission (SEC) filing dated November 14, Tikvah Management reduced its position in CompoSecure (NYSE:CMPO) by 280,000 shares in the third quarter. The fund’s holding decreased to 1.97 million shares with an estimated $9.31 million reduction in position value for the period. The position now represents 12.11% of Tikvah’s $338.71 million in reportable U.S. equity assets.Tikvah Management’s sale leaves CompoSecure at 12.11% of AUM, maintaining its status as the fund’s third-largest holding out of 23 positions.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
