24.01.2026 16:27:19
Why a Nearly $30 Million Bet on BETA Stock Says More Than Its 26% Post-IPO Drop
On January 23, Liberty Street Advisors, Inc. disclosed a new position in BETA Technologies (NYSE:BETA), acquiring 999,202 shares in a trade estimated at $28.19 million based on quarterly average pricing.According to a SEC filing dated January 23, Liberty Street Advisors, Inc. reported acquiring 999,202 shares of BETA Technologies (NYSE:BETA), establishing a new position. As a result, the fund's position in BETA stood at $28.19 million at quarter's end, reflecting the full value change from the new holding.This was a new position for Liberty Street Advisors, Inc, with BETA now representing 47.15% of its 13F reportable assets under management.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
