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14.11.2026 12:44:00

Why a Rising TSMC Challenger Could Reshape the Chip Foundry Landscape

Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE: TSM) has dominated the advanced chipmaking business for years. But a Japanese start-up is hoping to grab a piece of the third-party foundry business, and it's making some ambitious promises.

Rapidus, which is backed by the Japanese government and working with IBM, wants to begin mass-producing advanced 2-nanometer chips in late 2027 or early 2028. CEO Atsuyoshi Koike recently reaffirmed that timetable, although reports suggest the company is having trouble meeting important technical milestones.

Rapidus also wants to compete on price. Earlier this year, the company indicated that it could charge approximately $21,000 per wafer for its 2-nanometer process, compared with reported pricing of roughly $30,000 for TSMC's 2-nanometer technology.

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