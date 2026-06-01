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02.06.2026 01:07:34
Why a Wealth Manager Made a $3 Million Bet on a 6.4% Yielding Senior Loan ETF
Concorde Asset Management disclosed a new position in the First Trust Senior Loan Fund (NASDAQ:FTSL) on June 1, 2026, acquiring 73,167 shares in an estimated $3.31 million trade based on quarterly average pricing.According to a Securities and Exchange Commission (SEC) filing dated June 1, 2026, Concorde Asset Management initiated a new position in First Trust Senior Loan Fund by purchasing 73,167 shares. The estimated transaction value was $3.31 million based on the average unadjusted closing price for the quarter. The stake’s quarter-end valuation rose by $3.28 million.The First Trust Senior Loan Fund (FTSL) is an exchange-traded fund with an asset base of $2.3 billion, specializing in senior secured bank loans that offer floating-rate exposure. The fund’s investment strategy targets high current income while maintaining a focus on capital preservation, appealing to income-oriented investors and those seeking reduced interest rate sensitivity.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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