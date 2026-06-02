Above Food Ingredients Aktie
WKN DE: A40FFS / ISIN: CA00373V1004
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02.06.2026 08:25:53
Why Above Food Ingredients (ABVE) Stock Fell 36% After Hours Today
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