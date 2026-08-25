Academy Sports and Outdoors Aktie
WKN DE: A2QDZ9 / ISIN: US00402L1070
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25.08.2026 16:38:21
Why Academy Sports and Outdoors Stock Just Dropped
Academy Sports and Outdoors (NASDAQ: ASO) stock slipped 3.3% through 10:20 a.m. ET Tuesday -- and it's all Dick's Sporting Goods' (NYSE: DKS) fault!Dick's reported Q2 earnings results this morning, missing on both earnings and sales, then guiding investors to expect further misses throughout the year. Think that might make investors in other sporting goods retailers just the tiniest bit nervous?Well, it did, and that's why Academy Sports stock is down today on no news of its own. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Academy Sports and Outdoors Inc Registered Shs
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08.06.26
|Ausblick: Academy Sports and Outdoors zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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16.03.26
|Ausblick: Academy Sports and Outdoors mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Academy Sports and Outdoors Inc Registered Shs
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