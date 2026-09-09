Academy Sports and Outdoors Aktie
WKN DE: A2QDZ9 / ISIN: US00402L1070
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09.09.2026 16:51:53
Why Academy Sports and Outdoors Stock Just Popped
Academy Sports and Outdoors (NASDAQ: ASO) stock soared 10.9% through 10 a.m. ET Wednesday after reporting an earnings beat this morning.
Expected to earn $2.09 per share on sales of $1.66 billion, Academy instead reported a $2.31 per share (non-GAAP) profit for Q2 on sales only slightly worse than expected -- $1.65 billion. Its forecast for the rest of the year was similar: Better earnings than Wall Street anticipated, and only slightly worse sales.
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