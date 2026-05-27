ADTRAN Aktie
WKN: 892015 / ISIN: US00738A1060
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27.05.2026 22:02:03
Why Adtran Holdings Stock Is Skyrocketing Today
The last week of May trading is shaping up to be a good one for Adtran Holdings (NASDAQ: ADTN). Shares of the optical connectivity specialist closed more than 5% higher yesterday from last Friday's close and are continuing to soar today, thanks to news of a new collaboration related to quantum computing.As of 3:29 p.m. ET, shares of Adtran are up 17.2%.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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