AMD Aktie
WKN: 863186 / ISIN: US0079031078
|
06.03.2026 14:20:59
Why Advanced Micro Devices Stock Plummeted 15.4% Last Month and Has Inched Lower in March
Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD) stock sank in February amid a widespread pullback for valuations in the technology sector. The company's share price declined 15.4% across the stretch. Meanwhile, the S&P 500's level moved 0.9% lower, and the even more tech-heavy Nasdaq Composite saw its level fall 3.4%. Artificial intelligence (AI) stocks faced selling pressures last month, and AMD's valuation took a significant hit in conjunction with the trend. On the other hand, the company actually delivered some very encouraging news for shareholders.
Nachrichten zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
Börse aktuell - Live TickerAbwärtsdruck lässt kaum nach: ATX und DAX gehen mit kräftigen Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen tiefer -- Asiens Börsen schließen fester
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt prägten am Freitag starke Abgaben das Bild. An den US-Börsen ging es am Freitag abwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag mehrheitlich höher.