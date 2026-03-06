AMD Aktie

WKN: 863186 / ISIN: US0079031078

06.03.2026 14:20:59

Why Advanced Micro Devices Stock Plummeted 15.4% Last Month and Has Inched Lower in March

Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD) stock sank in February amid a widespread pullback for valuations in the technology sector. The company's share price declined 15.4% across the stretch. Meanwhile, the S&P 500's level moved 0.9% lower, and the even more tech-heavy Nasdaq Composite saw its level fall 3.4%. Artificial intelligence (AI) stocks faced selling pressures last month, and AMD's valuation took a significant hit in conjunction with the trend. On the other hand, the company actually delivered some very encouraging news for shareholders. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
24.02.26 AMD Market-Perform Bernstein Research
05.11.25 AMD Buy UBS AG
07.05.25 AMD Kaufen DZ BANK
22.04.25 AMD Market-Perform Bernstein Research
05.02.25 AMD Market-Perform Bernstein Research
