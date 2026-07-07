Aerovironment Aktie
WKN DE: A0MJX7 / ISIN: US0080731088
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07.07.2026 22:43:14
Why AeroVironment Stock Dived by More Than 20% Last Month
In an age where drones are reshaping the modes and methods of aerial warfare, among other fields, AeroVironment (NASDAQ: AVAV) has been a red-hot stock recently.In June, however, sentiment toward the next-generation defense company's stock cooled considerably, mainly due to accounting errors affecting two sets of financial statements. This had a lingering, deleterious effect on the stock, which ultimately lost more than 20% of its value over the month.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Aerovironment IncShs
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09.03.26
|Ausblick: Aerovironment legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
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