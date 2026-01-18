Aerovironment Aktie
Why Aerovironment Stock Jumped 57% in 2025
Drone-maker Aerovironment (NASDAQ: AVAV) (AV) was among the winners last year as the company benefited from its acquisition of BlueHalo, increasing interest in drones, and President Trump's promises to increase spending on law enforcement and the military.Aerovironment also delivered strong growth and expanded its addressable market, securing a major contract with the U.S. Army and seeing a surge in bookings.According to data from S&P Global Market Intelligence, the stock finished the year up 57%. As you can see from the chart below, the stock was volatile over the year, but still finished with strong gains.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Analysen zu Aerovironment IncShs
