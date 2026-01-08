Aerovironment Aktie

WKN DE: A0MJX7 / ISIN: US0080731088

08.01.2026 02:45:00

Why AeroVironment Stock Lost 13% in December

Shares of AeroVironment (NASDAQ: AVAV) were among the losers last month as the drone-maker posted a disappointing second-quarter earnings report and cut its guidance for the full year.Later in the month, the stock recouped some of those losses on favorable analyst commentary and as the Federal Communications Commission (FCC) announced a ban on some foreign drones, favoring domestic companies like AeroVironment.By the end of the month, the stock was down 13% according to data from S&P Global Market Intelligence. As you can see from the chart below, the stock fell early in the month on the earnings report before recovering some of those losses in the second half.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
