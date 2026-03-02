Aerovironment Aktie
WKN DE: A0MJX7 / ISIN: US0080731088
|
02.03.2026 20:31:06
Why Aerovironment Stock Popped And Then Dropped Today
AeroVironment (NASDAQ: AVAV) investors started off the morning in high spirits as the drone maker was one of several defense stocks to rally in response to the attack on Iran over the weekend.The stock was up as much as 20.1% shortly after the opening bell rang, but then gave up those gains and fell into negative territory after Space News reported that Aerovironment (AV) could lose its approximately $1.4 billion contract with the Space Force as the Pentagon is reopening the program for bidding.Raymond James triple-downgraded Aerovironment on the news, lowering its rating from strong buy to underperform. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Analysen zu Aerovironment IncShs
Aktien in diesem Artikel
|Aerovironment IncShs
|177,90
|-16,40%
