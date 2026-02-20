Aerovironment Aktie
WKN DE: A0MJX7 / ISIN: US0080731088
|
20.02.2026 12:02:00
Why AeroVironment Stock Took Flight and Climbed 15% This Week
Shares of AeroVironment (NASDAQ: AVAV) were trading sharply higher this week, jumping as much as 17.2%, according to data supplied by S&P Global Market Intelligence. After the market close on Thursday, the stock was still up 15.5%.The catalysts that sent the drone maker higher were reports that the company's cutting-edge counter-drone technology was deployed at a U.S. airport earlier this week, sparking some attention from Wall Street.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Aerovironment IncShs
|
08.12.25
|Ausblick: Aerovironment zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
08.09.25
|Ausblick: Aerovironment gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)