Why Affirm Stock Slipped Today

Shares of Affirm (NASDAQ: AFRM), the buy now, pay later (BNPL) specialist, finished lower today as weak guidance from Shopify (NYSE: SHOP) seemed to overshadow an otherwise solid third-quarter earnings report from Affirm .As a result, Affirm stock finished the session down 9.5%, while Shopify lost 18.9%.Image source: Getty Images.Continue reading Weiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool Zum vollständigen Artikel