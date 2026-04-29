Agios Pharmaceuticals Aktie
WKN DE: A1W2RM / ISIN: US00847X1046
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30.04.2026 00:27:14
Why Agios Pharmaceuticals Stock Zoomed to a 13% Gain on Wednesday
Agios Pharmaceuticals (NASDAQ: AGIO) was a standout stock in the healthcare sector on Hump Day. Investors eagerly snapped up the company's shares after it unveiled its latest quarterly earnings report and business update. Agios closed the midweek trading session up by more than 13% as a result.Agios' revenue-generating molecule is mitapivat, which earned its second Food and Drug Administration (FDA) approval -- under the brand name Aqvesme -- last December. It's a drug indicated for the treatment of anemia in adult patients with alpha or beta-thalassemia (a condition in which the body produces insufficient or abnormal hemoglobin). Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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