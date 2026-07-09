LEG Immobilien Aktie
WKN DE: LEG111 / ISIN: DE000LEG1110
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09.07.2026 06:00:23
Why AI financial advisers have a leg-up on their old-world rivals
This isn’t a simple case of fusty incumbents disrupted by novel technologyWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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