HBM Holdings Aktie
WKN DE: A2QJVC / ISIN: KYG4403H1002
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13.07.2026 21:30:00
Why AI Investors Can Finally Buy the World's Top HBM Maker Directly
For all the money that has poured into artificial intelligence stocks, one of the most important companies in the entire supply chain has been frustratingly hard for ordinary American investors to own.That changed this week. SK Hynix (NASDAQ: SKHY), the South Korean company that makes more of the specialized memory used in AI systems than anyone else on Earth, began trading on the Nasdaq after a record-setting share sale. For the first time, owning a piece of the memory leader is as simple as buying any U.S. stock. So should investors buy in?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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