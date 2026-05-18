Oracle Aktie
WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054
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18.05.2026 17:13:13
Why AI Wunderkind Leopold Aschenbrenner Started Betting Against Nvidia, Oracle, Broadcom
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