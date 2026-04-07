Alibaba Aktie
WKN DE: A117ME / ISIN: US01609W1027
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07.04.2026 18:41:45
Why Alibaba Stock Plummeted by Almost 13% Last Month
Massive Chinese tech company Alibaba (NYSE: BABA) was looking rather diminished on the U.S. stock market in March. Investors weren't cheered by a report that the U.S. government might impose limits on crucial artificial intelligence (AI) technology to Chinese companies, nor were they satisfied with Alibaba's latest earnings report. Over the month, the company's stock fell by nearly 13%. That tumble started early in March. On the month's first trading day, Bloomberg published a report stating that the Trump administration was considering limits on exports of AI accelerator chips to China.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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