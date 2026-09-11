Why Alight Stock Is Plummeting This Week

Alight (NYSE: ALIT) stock is seeing a strong double-digit valuation pullback in this week's trading. Heading into this Friday's market open, the company's share price was down 19.2%. The S&P 500 was down 1.4% over the same period, and the Nasdaq Composite was down 1.2%.

There hasn't been much in the way of business-specific news for Alight over the last week, but the company's valuation is under pressure amid macroeconomic risk factors. As of this writing, the stock is now down roughly 69% year to date.

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