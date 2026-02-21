Aligh a Aktie
WKN DE: A2PFQ3 / ISIN: US01626N1019
|
21.02.2026 01:46:54
Why Alight Stock Plummeted by More Than 42% This Week
The lights weren't shining for Alight (NYSE: ALIT) shareholders over the past few trading days. The workplace software solutions provider was hardly a lucrative investment, with a more than 42% share price drop -- according to data compiled by S&P Global Market Intelligence -- on the back of a poorly received earnings report.Alight's fourth-quarter and full-year 2025 figures were made public Thursday morning, and the investing public clearly disliked what it saw. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Alight Inc Registered Shs -A-
|Keine Nachrichten verfügbar.