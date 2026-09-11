Alliance Entertainment a Aktie
WKN DE: A3D5Y2 / ISIN: US01861F1021
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11.09.2026 22:46:27
Why Alliance Entertainment Stock Surged Today
Shares of Alliance Entertainment (NASDAQ: AENT) popped on Friday after the distributor of music, movies, games, and toys reported broad-based gains in sales and profits.
Alliance's net revenue rose 8% year over year to $1.1 billion in its 2026 fiscal year, which ended on June 30.
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Nachrichten zu Alliance Entertainment Holding Corp Registered Shs Class -A-
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13.05.26
|Ausblick: Alliance Entertainment A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Alliance Entertainment Holding Corp Registered Shs Class -A-
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