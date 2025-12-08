Handeln Sie CFDs auf die beliebtesten Aktien, Kryptos, Indizes und mehr in Österreich! (79% der CFD-Kleinanlegerkonten verlieren Geld.) -w-

Allison Transmission Holdings Aktie

WKN DE: A1JGSV / ISIN: US01973R1014

08.12.2025 19:39:06

Why Allison Transmission Stock Popped on Monday

Shares of truck transmission manufacturer Allison Transmission (NYSE: ALSN) jumped 3.3% through 1:15 p.m. ET Monday -- and you can thank Wall Street analyst Raymond James for that.RJ just upgraded Allison to "strong buy" with a $110 price target.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
