Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
|
18.02.2026 11:00:00
Why Alphabet Stock Could Be the First Big Winner of the Robotaxi Race
The future of autonomous driving is already happening in several cities, and one company is leading the way in the U.S. market. Waymo, owned by Alphabet (NASDAQ: GOOG)(NASDAQ: GOOGL), is not the only robotaxi company in America; Tesla (NASDAQ: TSLA) is also developing its own autonomous driving technology.But Waymo has built a significant head start over Tesla in putting self-driving robotaxis on the road. And although robotaxis are not the only possible reason for this, Alphabet stock has strongly outperformed Tesla stock during the past year.
Nachrichten zu Alphabet C (ex Google)
Analysen zu Alphabet C (ex Google)
|16.02.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|20.01.26
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|20.11.25
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|30.10.25
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|27.10.25
|Alphabet C Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade?
Aktien in diesem Artikel
|Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs
|7 565,00
|-2,83%
|Alphabet A (ex Google)
|258,45
|0,41%
|Alphabet C (ex Google)
|258,80
|0,37%
