Alphabet C Aktie

WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079

18.02.2026 11:00:00

Why Alphabet Stock Could Be the First Big Winner of the Robotaxi Race

The future of autonomous driving is already happening in several cities, and one company is leading the way in the U.S. market. Waymo, owned by Alphabet (NASDAQ: GOOG)(NASDAQ: GOOGL), is not the only robotaxi company in America; Tesla (NASDAQ: TSLA) is also developing its own autonomous driving technology.But Waymo has built a significant head start over Tesla in putting self-driving robotaxis on the road. And although robotaxis are not the only possible reason for this, Alphabet stock has strongly outperformed Tesla stock during the past year.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu Alphabet C (ex Google)

Analysen zu Alphabet C (ex Google)

16.02.26 Alphabet C Kaufen DZ BANK
20.01.26 Alphabet C Neutral UBS AG
20.11.25 Alphabet C Kaufen DZ BANK
30.10.25 Alphabet C Kaufen DZ BANK
27.10.25 Alphabet C Overweight JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel

Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs 7 565,00 -2,83% Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs
Alphabet A (ex Google) 258,45 0,41% Alphabet A (ex Google)
Alphabet C (ex Google) 258,80 0,37% Alphabet C (ex Google)

