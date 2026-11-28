Alta Equipment Grou a Aktie
ISIN: US02128L2051
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28.11.2026 20:50:41
Why Alta Equipment Group Stock Surged 46.4% This Week
A $399 million agreement to acquire commercial truck dealer Jackson Group Peterbilt sent Alta Equipment Group (NYSE:ALTG) soaring 46.4% this week, according to data provided by S&P Global Market Intelligence.
Alta Equipment Group stock changed hands at $6.34 on Friday, Nov. 27, up 46.4% from Friday, Nov. 20's close. Across those four sessions, the S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) gained 5.6%, and the Nasdaq-100 was up 6.8%.
Image source: Getty Images.
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