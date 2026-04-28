Altria Aktie

Altria für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 200417 / ISIN: US02209S1033

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
29.04.2026 00:40:18

Why Altria Group Stock Topped the Market on Tuesday

To no one's surprise, a new report on the state of the tobacco industry showed continued decline in the sales volumes of traditional cigarettes. That drop was less steep than expected; however, by comparison, Altria Group's (NYSE: MO) business looked steadier than its peers'. The storied cigarette maker's shares rose nearly 3% on Tuesday.Barclays tracks data from the U.S. tobacco market, and its latest analysis from the four weeks ended April 18 produced some interesting numbers. Citing data from outside sources (specifically MSA and Nielsen), the bank found that cigarette volumes declined by beween 4.3% and 5.5% year-over-year. So far in 2026, volumes are down 5.1% from the corresponding period in 2025. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu The Market Limited Registered Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu Altria Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Altria Inc. 58,52 1,53% Altria Inc.
Altria Group Inc Cert.Deposito Arg.Repr 0.25 Shs 25 400,00 1,28% Altria Group Inc Cert.Deposito Arg.Repr 0.25 Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

26.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 17: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 17
25.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
25.04.26 KW 17: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
24.04.26 KW 17: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Warten auf Fed und Tech-Bilanzen: ATX schlussendlich deutlich fester -- DAX geht schwächer aus dem Handel -- Chinas Börsen schließen im Plus - Nikkei ruht feiertagsbedingt
Der heimische Markt verbuchte am Mittwoch Gewinne, wohingegen sich der deutsche Leitindex abwärts bewegte. An den chinesischen Börsen ging es zur Wochenmitte nach oben. Der Handel in Japan ruhte derweil feiertagsbedingt.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen