Altria Aktie
WKN: 200417 / ISIN: US02209S1033
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29.04.2026 00:40:18
Why Altria Group Stock Topped the Market on Tuesday
To no one's surprise, a new report on the state of the tobacco industry showed continued decline in the sales volumes of traditional cigarettes. That drop was less steep than expected; however, by comparison, Altria Group's (NYSE: MO) business looked steadier than its peers'. The storied cigarette maker's shares rose nearly 3% on Tuesday.Barclays tracks data from the U.S. tobacco market, and its latest analysis from the four weeks ended April 18 produced some interesting numbers. Citing data from outside sources (specifically MSA and Nielsen), the bank found that cigarette volumes declined by beween 4.3% and 5.5% year-over-year. So far in 2026, volumes are down 5.1% from the corresponding period in 2025. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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