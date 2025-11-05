Altria Aktie

Altria für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 200417 / ISIN: US02209S1033

05.11.2025 21:35:00

Why Altria Stock Lost 15% in October

Shares of Altria (NYSE: MO) were heading lower last month as the Marlboro-maker disappointed investors with its third-quarter earnings report.Heading into the report at the end of the month, the stock was slumping, though there wasn't much news out on the stock. That may be a sign that investors thought the stock was overbought after it had soared earlier in the year.According to data from S&P Global Market Intelligence, the stock fell 15%. As you can see from the chart below, that decline came primarily after the earnings report.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Aktien in diesem Artikel

Altria Inc. 49,56 -0,30% Altria Inc.
Altria Group Inc Cert.Deposito Arg.Repr 0.25 Shs 21 380,00 -1,06% Altria Group Inc Cert.Deposito Arg.Repr 0.25 Shs

