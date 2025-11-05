Altria Aktie
WKN: 200417 / ISIN: US02209S1033
|
05.11.2025 21:35:00
Why Altria Stock Lost 15% in October
Shares of Altria (NYSE: MO) were heading lower last month as the Marlboro-maker disappointed investors with its third-quarter earnings report.Heading into the report at the end of the month, the stock was slumping, though there wasn't much news out on the stock. That may be a sign that investors thought the stock was overbought after it had soared earlier in the year.According to data from S&P Global Market Intelligence, the stock fell 15%. As you can see from the chart below, that decline came primarily after the earnings report.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Altria Inc.mehr Nachrichten
|
30.10.25
|S&P 500-Papier Altria-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Altria-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
30.10.25
|Ausblick: Altria stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
23.10.25
|S&P 500-Papier Altria-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Altria von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
16.10.25
|S&P 500-Papier Altria-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Altria von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
15.10.25
|Erste Schätzungen: Altria zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
09.10.25
|S&P 500-Papier Altria-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Altria von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
02.10.25
|S&P 500-Papier Altria-Aktie: So viel hätte eine Investition in Altria von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
25.09.25
|S&P 500-Wert Altria-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Altria-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu Altria Inc.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Altria Inc.
|49,56
|-0,30%
|Altria Group Inc Cert.Deposito Arg.Repr 0.25 Shs
|21 380,00
|-1,06%